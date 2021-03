Vaccino Cremona, caos nelle prenotazioni nel weekend: Fontana rimuove i vertici di Aria (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente della Lombardia Attiliosta provvedendo in queste ore a cambiare idispa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella...

