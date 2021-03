Vaccino Covid, mancano 1,7 milioni di dosi. Le scorte sono quasi esaurite (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo rivede al ribasso le previsioni sulle forniture nel primo trimestre. Oggi arrivano un milione di Pfizer che consentono di «salvare» i richiami per gli over 80. Più margini per AstraZeneca dopo lo stop dei giorni scorsi Leggi su corriere (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo rivede al ribasso le previsioni sulle forniture nel primo trimestre. Oggi arrivano un milione di Pfizer che consentono di «salvare» i richiami per gli over 80. Più margini per AstraZeneca dopo lo stop dei giorni scorsi

