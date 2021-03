Vaccino Covid: in Europa immunità di gregge entro il 14 luglio (Di lunedì 22 marzo 2021) Thierry Breton, il commissario europeo incaricato della campagna vaccinale, ha rilasciato nella serata di ieri (domenica 21 marzo 2021) un'intervista al TG dell'emittente francese TF1. Breton ha spiegato che l'obiettivo dell'Europa è quello di raggiungere l'immunità di gregge entro l'estate. Il commissario ha poi aggiunto che per riuscirci non ci sarà bisogno del Vaccino russo Sputnik. immunità di gregge in UE entro l'estate Il commissario europeo Thierry Breton ha spiegato al TG dell'emittente TF1 che «l'Europa è ora il continente che produce più vaccini». Breton non è affatto preoccupato per il ritardo nella campagna vaccinale europea rispetto a quanto accade in USA e in Gran Bretagna, infatti l'uomo ha spiegato che il ritardo è «di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Thierry Breton, il commissario europeo incaricato della campagna vaccinale, ha rilasciato nella serata di ieri (domenica 21 marzo 2021) un'intervista al TG dell'emittente francese TF1. Breton ha spiegato che l'obiettivo dell'è quello di raggiungere l'dil'estate. Il commissario ha poi aggiunto che per riuscirci non ci sarà bisogno delrusso Sputnik.diin UEl'estate Il commissario europeo Thierry Breton ha spiegato al TG dell'emittente TF1 che «l'è ora il continente che produce più vaccini». Breton non è affatto preoccupato per il ritardo nella campagna vaccinale europea rispetto a quanto accade in USA e in Gran Bretagna, infatti l'uomo ha spiegato che il ritardo è «di ...

