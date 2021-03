Vaccino Covid, immunità di gregge a luglio? Cosa dicono esperti (Di lunedì 22 marzo 2021) L’immunità di gregge contro il Covid-19 si potrebbe raggiungere a luglio. Con l’avvio della vaccinazione di massa in tutto Europa, è questa la data in cui si potrà raggiungere una percentuale di individui immuni al coronavirus, che impedirà ulteriori contagi. BRETON Il primo a sbilanciarsi è stato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, incaricato per la campagna di vaccinazione, per il quale 14 luglio sarà il giorno fatidico per il continente. “Oggi abbiamo chiaramente la capacità di consegnare 300-350 milioni di dosi per la fine di giugno. Abbiamo la possibilità di arrivare all’immunità di gregge per il continente per il 14 luglio”, una data simbolica, giorno di festa nazionale per la Francia, ha affermato. “Le dosi ci sono”, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) L’dicontro il-19 si potrebbe raggiungere a. Con l’avvio della vaccinazione di massa in tutto Europa, è questa la data in cui si potrà raggiungere una percentuale di individui immuni al coronavirus, che impedirà ulteriori contagi. BRETON Il primo a sbilanciarsi è stato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, incaricato per la campagna di vaccinazione, per il quale 14sarà il giorno fatidico per il continente. “Oggi abbiamo chiaramente la capacità di consegnare 300-350 milioni di dosi per la fine di giugno. Abbiamo la possibilità di arrivare all’diper il continente per il 14”, una data simbolica, giorno di festa nazionale per la Francia, ha affermato. “Le dosi ci sono”, ha ...

Advertising

RobertoBurioni : Vi aspetto questa sera, per spiegarvi come si stabilisce che un vaccino è sicuro ed efficace, in modo che possiate… - fattoquotidiano : Covid, un vaccino di origine vegetale alla fase 3 della sperimentazione. Ecco come è fatto e come funziona - antoguerrera : ?? Ieri in Regno Unito 873.784 inoculazioni di vaccino anti Covid in 24 ore. Ripeto: ottocentosettantremilasettecen… - manuel_y_jesus_ : RT @bisagnino: CONSENSO INFORMATO: SE STAI VALUTANDO DI FARE IL VACCINO COVID O TI SENTI OBBLIGATO LEGGI PRIMA QUESTO. - MinervaMcGrani1 : RT @bisagnino: CONSENSO INFORMATO: SE STAI VALUTANDO DI FARE IL VACCINO COVID O TI SENTI OBBLIGATO LEGGI PRIMA QUESTO. -