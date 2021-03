Vaccino covid, Bonaccini (Emilia Romagna): “Nessun obbligo insegnanti. Non sono medici o infermieri” (Di lunedì 22 marzo 2021) Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, precisa che per il personale scolastico non può applicarsi alcun obbligo per il Vaccino, che nella regione ha già riguardato circa metà del personale scolastico totale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021), presidente dell', precisa che per il personale scolastico non può applicarsi alcunper il, che nella regione ha già riguardato circa metà del personale scolastico totale. L'articolo .

