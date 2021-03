Vaccino Covid a Napoli, in tre mesi immuni 50mila napoletani: tra un anno solo uno su quattro (Di lunedì 22 marzo 2021) L'immunità di massa è ancora un miraggio per Napoli, divisa tra gli sforzi per accelerare la campagna vaccinale e l'aumento delle defezioni tra i candidati. Ad oggi, i... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) L'tà di massa è ancora un miraggio per, divisa tra gli sforzi per accelerare la campagna vaccinale e l'aumento delle defezioni tra i candidati. Ad oggi, i...

