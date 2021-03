Vaccino Astrazeneca, studio Usa: “100% di efficacia sui casi gravi. Nessun incremento di trombosi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccino Astrazeneca, studio Usa: “100% di efficacia sui casi gravi” Un nuovo studio americano su Astrazeneca rivela che il Vaccino è efficace al 79% nel prevenire i sintomi, e al 100% contro le conseguenze più gravi e l’ospedalizzazione. Lo studio è basato su 32.449 partecipanti tra cui ci sono stati 141 casi sintomatici di Covid. Nei pazienti over 65 è risultato efficace all’80%. Astrazeneca ha fatto sapere che continuerà ad analizzare i dati e si preparerà per l’analisi primaria da sottoporre alla Food and drug administration statunitense per l’autorizzazione all’uso di emergenza nelle prossime settimane. Non sono stati constatati ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)Usa: “disui” Un nuovoamericano surivela che ilè efficace al 79% nel prevenire i sintomi, e alcontro le conseguenze piùe l’ospedalizzazione. Loè basato su 32.449 partecipanti tra cui ci sono stati 141sintomatici di Covid. Nei pazienti over 65 è risultato efficace all’80%.ha fatto sapere che continuerà ad analizzare i dati e si preparerà per l’analisi primaria da sottoporre alla Food and drug administration statunitense per l’autorizzazione all’uso di emergenza nelle prossime settimane. Non sono stati constatati ...

