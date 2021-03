Vaccino AstraZeneca, risultati Usa sono positivi: 100% efficacia nel prevenire casi gravi e no evidenza di coaguli di sangue (Di lunedì 22 marzo 2021) Buone notizie dagli Usa dove sono stati pubblicati i risultati della tanto attesa sperimentazione del Vaccino Oxford-AstraZeneca Covid. I risultati sono disponibili e confermano che il Vaccino... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 marzo 2021) Buone notizie dagli Usa dovestati pubblicati idella tanto attesa sperimentazione delOxford-Covid. Idisponibili e confermano che il...

Advertising

RobertoBurioni : Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi… - lorepregliasco : A Torino 31% di disdette sul vaccino AstraZeneca. Eh. - corradoformigli : Giovedì scorso abbiamo pubblicato un cartello del sondaggio con quesito inesatto: a bloccare il vaccino Astrazeneca… - Robbetta : RT @MMmarco0: In televisione chiedono pareri sul vaccino Astrazeneca a Walter Zenga ed Albano Carrisi. Non siamo un paese normale. Certa t… - askanews_ita : La sperimentazione #Usa dice che #AstraZeneca è sicuro ed efficace #vaccino #COVID19 -