Vaccino Astrazeneca | lo studio negli Usa | “Efficace al 79% nella prevenzione anche negli anziani Nessun incremento di trombosi”

RobertoBurioni : Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi… - lorepregliasco : A Torino 31% di disdette sul vaccino AstraZeneca. Eh. - corradoformigli : Giovedì scorso abbiamo pubblicato un cartello del sondaggio con quesito inesatto: a bloccare il vaccino Astrazeneca… - Danae0308 : RT @paoloborrometi: Provo ribrezzo per le polemiche sul vaccino di @AndreaScanzi Le liste d’attesa sui #Vaccini sono legali, tutti hanno l… - fabiospes1 : RT @borrillo62: Covid, sperimentazione Usa: 'Vaccino AstraZeneca è sicuro' -

I risultati della tanto attesa sperimentazione negli Stati Uniti delOxford -Covid sono disponibili e confermano che ilè sicuro e altamente efficace . Lo riporta la Bbc. Ilè stato efficace al 79% nell'arresto della malattia da ...L'azienda anglo - svedese produttrice delpubblica i dati di uno studio fase 3 in Usa: "Efficace all'80% anche per gli Over 65" Ilanti Covid diè efficace all'80% anche per gli over 65. E' quanto emerge da uno studio di fase 3 condotto negli Usa che ha dimostrato "un'efficacia statisticamente significativa ...Buone notizie dagli Usa dove sono stati pubblicati i risultati della tanto attesa sperimentazione del vaccino Oxford-AstraZeneca Covid. I risultati sono disponibili e confermano che il ...ROMA I numeri sono impietosi. Appena il dodici per cento di vaccinati nell’Unione a Ventisette, circa la metà degli adulti in Gran Bretagna. L’uscita dal tunnel del Covid ormai dipende da un solo fatt ...