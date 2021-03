“Vaccino AstraZeneca efficace al 79% e sicuro”. Lo studio Usa che arriva giusto in tempo (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – “Il Vaccino AstraZeneca è efficace al 79% nel prevenire il Covid-19 sintomatico e al 100% nel prevenire la forma grave della malattia e il ricovero“: un nuovo studio Usa arriva giusto in tempo. I dati infatti dovrebbero tranquillizzare chi non si fida del siero anglo-svedese. Dalla ricerca emerge che con il Vaccino non esistono aumenti del rischio di trombosi. Si tratta dei risultati di uno “studio di fase III AstraZeneca negli Stati Uniti”, come annuncia l’azienda anglo-svedese dopo lo stop delle somministrazioni della settimana scorsa da parte di oltre 15 Paesi Ue, Italia compresa. Con l’ok dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, grazie al quale è ripresa la vaccinazione con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – “Ilal 79% nel prevenire il Covid-19 sintomatico e al 100% nel prevenire la forma grave della malattia e il ricovero“: un nuovoUsain. I dati infatti dovrebbero tranquillizzare chi non si fida del siero anglo-svedese. Dalla ricerca emerge che con ilnon esistono aumenti del rischio di trombosi. Si tratta dei risultati di uno “di fase IIInegli Stati Uniti”, come annuncia l’azienda anglo-svedese dopo lo stop delle somministrazioni della settimana scorsa da parte di oltre 15 Paesi Ue, Italia compresa. Con l’ok dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, grazie al quale è ripresa la vaccinazione con ...

Advertising

RobertoBurioni : Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi… - lorepregliasco : A Torino 31% di disdette sul vaccino AstraZeneca. Eh. - ilpost : Ci sono nuove conferme sull’efficacia del vaccino di AstraZeneca - FilippoHV : RT @DAVIDPARENZO: Mi sapete spiegare perché c’è una continua campagna a favore dello #Sputnik (che ancora nessuno ha validato) e invece vi… - teresa_1978_ : RT @GianniCuperIoPD: AstraZeneca ha avuto il privilegio di farsi iniettare in Andrea Scanzi, però è rimasto un vaccino umile. -