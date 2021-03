Vaccino AstraZeneca, 100% efficacia nel prevenire casi gravi e no aumento rischio trombosi: lo studio Usa (Di lunedì 22 marzo 2021) Buone notizie dagli Usa dove sono stati pubblicati i risultati della tanto attesa sperimentazione del Vaccino Oxford-AstraZeneca Covid. I risultati sono disponibili e confermano che il Vaccino... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 marzo 2021) Buone notizie dagli Usa dove sono stati pubblicati i risultati della tanto attesa sperimentazione delOxford-Covid. I risultati sono disponibili e confermano che il...

Advertising

RobertoBurioni : Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi… - lorepregliasco : A Torino 31% di disdette sul vaccino AstraZeneca. Eh. - ilpost : Ci sono nuove conferme sull’efficacia del vaccino di AstraZeneca - PAOLO30158591 : RT @ombrysan: In Danimarca si segnalano altri 2 casi di reazioni avverse (coaguli) dopo il vaccino #AstraZeneca, i colpiti sono 2 sanitari… - Museica1306 : RT @GiovaQuez: Lo studio di Fase III negli Usa ha dimostrato un'efficacia del vaccino #AstraZeneca del 79% nel prevenire Covid sintomatico… -