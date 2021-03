Vaccino anti Covid 19: adesioni per volontari della Protezione civile impegnati nei centri vaccinali (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccino anti Covid 19 in Campania: la piattaforma Sinfonia è aperta anche alle adesioni per i volontari della Protezione civile impegnati nei centri vaccinali. Nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Covid 19 in Campania, a partire dalla giornata di ieri, domenica 21 marzo, è aperta la piattaforma Sinfonia per le adesioni da parte dei volontari Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021)19 in Campania: la piattaforma Sinfonia è aperta anche alleper inei. Nell’ambitocampagna di vaccinazione19 in Campania, a partire dalla giornata di ieri, domenica 21 marzo, è aperta la piattaforma Sinfonia per leda parte dei

Advertising

antoguerrera : ?? Ieri in Regno Unito 873.784 inoculazioni di vaccino anti Covid in 24 ore. Ripeto: ottocentosettantremilasettecen… - antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - antoguerrera : ???????? È ufficiale: oltre METÀ della popolazione adulta residente in Regno Unito ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid ???????? - rep_milano : Vaccino anti-Covid, la corsa delle aziende per partire con i lavoratori: già 700 si prenotano… - Maryljacb : RT @PicodaMirandola: @piersileri La gente muore. Lei lo sa vero? Eventi Avversi Vaccino Covid Gruppo pubblico di archivio articoli, pubblic… -