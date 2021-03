Vaccino a Napoli, AstraZeneca fa paura: diserta il 60% dei convocati (Di lunedì 22 marzo 2021) Dai dati dell’Asl emerge il netto calo dell’affluenza al Vaccino a Napoli dopo la ripresa delle dosi: su 840 cittadini convocati, si sono presentati solo in 339. Netto calo dell’affluenza alla vaccinazione AstraZeneca a Napoli al secondo giorno di ripresa delle dosi. Dai dati dell’Asl Napoli 1 emerge che alla Stazione Marittima nella mattinata di Leggi su 2anews (Di lunedì 22 marzo 2021) Dai dati dell’Asl emerge il netto calo dell’affluenza aldopo la ripresa delle dosi: su 840 cittadini, si sono presentati solo in 339. Netto calo dell’affluenza alla vaccinazioneal secondo giorno di ripresa delle dosi. Dai dati dell’Asl1 emerge che alla Stazione Marittima nella mattinata di

