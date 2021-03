Vaccini, una task force per le Regioni in crisi. Intoppi nelle prenotazioni e dosi inutilizzate: strada in salita verso le 500 mila iniezioni al giorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Era stato chiaro fin dai primi annunci del nuovo piano anti Covid: tra gli obiettivi principali del commissario Francesco Paolo Figliuolo c’è quello di azzerare le forti distanze tra Regioni nelle singole campagne vaccinali. Dopo il caso AstraZeneca, ora più che mai per il governo è tempo di combattere la grande disomogeneità con cui i singoli territori stanno portando avanti le somministrazioni. È per questo che Difesa e Protezione Civile sono pronte a intervenire con task force di supporto per aiutare le Regioni che risultano più indietro delle altre. Un’azione organica che possa portare tutti i territori a garantire in modo rapido e omogeneo le iniezioni per over 80 ed estremamente fragili, accelerando il passo verso la vaccinazione di massa. Le differenze tra ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) Era stato chiaro fin dai primi annunci del nuovo piano anti Covid: tra gli obiettivi principali del commissario Francesco Paolo Figliuolo c’è quello di azzerare le forti distanze trasingole campagne vaccinali. Dopo il caso AstraZeneca, ora più che mai per il governo è tempo di combattere la grande disomogeneità con cui i singoli territori stanno portando avanti le somministrazioni. È per questo che Difesa e Protezione Civile sono pronte a intervenire condi supporto per aiutare leche risultano più indietro delle altre. Un’azione organica che possa portare tutti i territori a garantire in modo rapido e omogeneo leper over 80 ed estremamente fragili, accelerando il passola vaccinazione di massa. Le differenze tra ...

