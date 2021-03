Vaccini, nelle prossime 24 ore arriveranno un milione di dosi alle regioni. I dettagli del piano di Figliuolo (Di lunedì 22 marzo 2021) L’obiettivo del Governo è sempre lo stesso: 500 mila dosi di vaccino contro il Coronavirus al giorno da distribuire entro metà aprile. In meno di un mese si dovrebbe quindi triplicare il numero di dosi che attualmente vengono distribuite ogni giorno. Negli ultimi giorni la media è stata di circa 150 mila dosi e così Commissario per l’emergenza Coronavirus Paolo Francesco Figliuolo ha deciso di premere sull’acceleratore. Stando ai comunicati ufficiali, entro la fine di marzo si arriverà a un totale di 14 milioni di dosi distribuite nel primo trimestre su tutto il territorio. Secondo questa tabella di marcia, nel mese di marzo dovranno essere circa 7,5 milioni le dosi di vaccino distribuite alle regioni. Più della somma delle dosi ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 marzo 2021) L’obiettivo del Governo è sempre lo stesso: 500 miladi vaccino contro il Coronavirus al giorno da distribuire entro metà aprile. In meno di un mese si dovrebbe quindi triplicare il numero diche attualmente vengono distribuite ogni giorno. Negli ultimi giorni la media è stata di circa 150 milae così Commissario per l’emergenza Coronavirus Paolo Francescoha deciso di premere sull’acceleratore. Stando ai comunicati ufficiali, entro la fine di marzo si arriverà a un totale di 14 milioni didistribuite nel primo trimestre su tutto il territorio. Secondo questa tabella di marcia, nel mese di marzo dovranno essere circa 7,5 milioni ledi vaccino distribuite. Più della somma delle...

