Vaccini Lombardia, tutte le falle di Aria: la società creata per l’efficienza (Di lunedì 22 marzo 2021) Dalla vicenda dei camici alle gare per l’antinfluenzale, fino agli intoppi con le prenotazioni per la campagna anti-Covid, le difficoltà della spa regionale Leggi su corriere (Di lunedì 22 marzo 2021) Dalla vicenda dei camici alle gare per l’antinfluenzale, fino agli intoppi con le prenotazioni per la campagna anti-Covid, le difficoltà della spa regionale

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Marzo: Vaccini, l’ultima catastrofe. Lombardia da commissariare - mariacarla1963 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Vaccini e caso Aria-Lombardia. Le molt… - tormentony : RT @LaNotiziaTweet: La catastrofe della campagna vaccinale in Lombardia: Fontana e Moratti da cacciare. Salvini: “Bisogna cambiare”. Caccia… -