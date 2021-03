Vaccini Lombardia, Fontana vuole azzerare vertici Aria. Salvini: “Chi sbaglia, paga” (Di lunedì 22 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ultraottantenni spediti a chilometri di distanza per vaccinarsi, sms che non partono, appuntamenti saltati, dosi sprecate. Dopo gli ultimi disastrosi eventi che hanno caratterizzato la gestione lombarda delle vaccinazioni anti-covid, il Presidente Attilio Fontana sembrerebbe essere arrivato ad una soluzione, o quanto meno ad una svolta: azzerare tutte le cariche principali attuali di Aria, l’agenzia tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 22 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ultraottantenni spediti a chilometri di distanza per vaccinarsi, sms che non partono, appuntamenti saltati, dosi sprecate. Dopo gli ultimi disastrosi eventi che hanno caratterizzato la gestione lombarda delle vaccinazioni anti-covid, il Presidente Attiliosembrerebbe essere arrivato ad una soluzione, o quanto meno ad una svolta:tutte le cariche principali attuali di, l’agenzia tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

