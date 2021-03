Vaccini Lombardia, dopo tre giorni di caos Fontana azzera i vertici della società Aria che gestisce le prenotazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) dopo le polemiche e l’indignazione – per il caso delle mancate convocazioni per le vaccinazioni in Lombardia – arriva il primo provvedimento. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sta provvedendo in queste ore a cambiare i vertici di Aria spa, la società della Regione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. L’azzeramento dei vertici della società è il tema della giunta che è in corso in questi minuti. dopo gli ulteriori disguidi nella campagna vaccinale, Fontana ha deciso di azzerare il cda e nominare un amministratore unico. Il terzo giorno consecutivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021)le polemiche e l’indignazione – per il caso delle mancate convocazioni per le vaccinazioni in– arriva il primo provvedimento. Il presidente, Attilio, sta provvedendo in queste ore a cambiare idispa, laRegione sotto accusa per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale. L’mento deiè il temagiunta che è in corso in questi minuti.gli ulteriori disguidi nella campagna vaccinale,ha deciso dire il cda e nominare un amministratore unico. Il terzo giorno consecutivo di ...

