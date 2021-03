Vaccini | la disfatta delle sette Leghe

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ieri la Gran Bretagna ha sfondato una media di 750milaal giorno, un balzo rispetto alla settimana prima di oltre 240mila fiale al giorno. L’Italia arranca a meno di un terzosomministrazioni, la macchina annaspa, sia pure con situazioni diverse tra Regione e Regione, tra virtuosi e ritardatari, e gli approvvigionamenti sono una rincorsa con la quale si arriva sempre con il fiato corto. Sono queste le criticità che hanno spinto Mario Draghi a convocare in mattinata i vertici di quella architettura che nelle sue intenzioni dovrebbero dare una spinta decisiva alla macchina italiana. Due ore di incontro con il commissario straordinario all’emergenza, generale Paolo Figliuolo, e con il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. “I dati del Regno Unito, solo 17 decessi oggi, ci testimoniano che il vaccino è la soluzione, e che bisogna ...

Un tramestio che sfiora appena l'ufficio di Draghi, per il quale il problema da risolvere rimane sempre e solo uno: arrivare nel più breve tempo possibile a mezzo milione dial giorno.A mezzogiorno erano state iniettate 133 dosi sulle circa 600 disponibili e solo 58 persone ... ma è diventata celebre solo per gli errori commessi con la pandemia: ianti influenzali ...Ieri la Gran Bretagna ha sfondato una media di 750mila vaccini al giorno, un balzo rispetto alla settimana prima di oltre 240mila fiale al giorno. L’Italia arranca a meno di un terzo delle ...Dopo le polemiche seguite alla disfatta sulle prenotazioni del vaccino covid in Lombardia, dopo le dure prese di posizioni "casalinghe" di Salvini e Letizia Moratti. il governatgore della Regione Atti ...