Vaccini in azienda, ma per chi? Oltre 7mila adesioni, il 75% al Nord (Di lunedì 22 marzo 2021) La lista sarà inviata nelle prossime ore al commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Mittente: Confindustria. Dentro questa lista ci sono i nomi delle imprese che hanno dato la propria disponibilità a partecipare alla campagna di vaccinazione. Una lista corposa che conta più di 7mila adesioni e circa 10mila locali. Dalle aziende arriva il sì all'ingresso dei Vaccini, ma è un sì che andrà ora calato nella macchina organizzativa. E già questa è una questione che genera tensione. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parla di vaccinazione "di comunità", partendo quindi da dipendenti e familiari, ma si dice pronto a seguire le indicazioni che darà Figliuolo. Uno schema a geometria variabile. Una parte delle imprese, però, è più chiusa. Confapi, che ne riunisce 80mila tra ...

