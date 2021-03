Vaccini, il punto a Palazzo Chigi: fragili, disabili e caregiver le priorità (Di martedì 23 marzo 2021) Sono stati 13.846 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia su 169.196 test effettuati. Il tasso di positività è salito all’8,2%; 386 i decessi per un totale di 105.328 vittime. La curva comincia a frenare, effetto delle restrizioni (che probabilmente saranno rinnovate anche dopo Pasqua): da ieri due terzi degli italiani (39 milioni) sono in zona rossa, il resto in arancione. Purtroppo però non ci sono ancora riflessi sugli ospedali, dove i ricoveri continuano a crescere: 62 pazienti in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 23 marzo 2021) Sono stati 13.846 i nuovi casi di Coronavirus ieri in Italia su 169.196 test effettuati. Il tasso di positività è salito all’8,2%; 386 i decessi per un totale di 105.328 vittime. La curva comincia a frenare, effetto delle restrizioni (che probabilmente saranno rinnovate anche dopo Pasqua): da ieri due terzi degli italiani (39 milioni) sono in zona rossa, il resto in arancione. Purtroppo però non ci sono ancora riflessi sugli ospedali, dove i ricoveri continuano a crescere: 62 pazienti in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SimoneCosimi : Gran lavoro di @emmevilla in cui si dimostra che il punto non è l'immunità di gregge ma abbattere il tasso di letal… - lorepregliasco : Attendiamo sequestri di vaccini dalla procura, a questo punto! - lucfontana : Il punto sui vaccini contro il Covid (via @Corriere) - sandyne17 : I vaccini si devono fare punto ANCHE NO...PUNTO Avete rotto... - GGiangiorgi : A sto punto facciamo la lotteria dei vaccini e vaffanculo. Seriamente, con Immuni. Ogni giorno viene emesso un co… -