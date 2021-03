Vaccini, il patto tra Draghi, Merkel e Macron per cambiare marcia in Europa (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccini, il patto tra Draghi, Merkel e Macron La governance europea della campagna vaccinale impone un cambio di passo: in Italia le somministrazioni restano arenate su numeri ancora troppo bassi rispetto alla velocità con cui si muove il virus e a quella con cui gli altri Paesi, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, si stanno muovendo. E la situazione non è diversa nel resto dell’Unione Europea. Per questo Italia, Francia e Spagna, in occasione del Consiglio Europeo in programma giovedì prossimo, lavoreranno per presentare alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nuove regole e principi da seguire nelle contrattazioni future. Un patto per incalzare l’Unione Europea e monitorare il suo operato. Quali sono stati gli errori nello stringere gli accordi con le case ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021), iltraLa governance europea della campagna vaccinale impone un cambio di passo: in Italia le somministrazioni restano arenate su numeri ancora troppo bassi rispetto alla velocità con cui si muove il virus e a quella con cui gli altri Paesi, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, si stanno muovendo. E la situazione non è diversa nel resto dell’Unione Europea. Per questo Italia, Francia e Spagna, in occasione del Consiglio Europeo in programma giovedì prossimo, lavoreranno per presentare alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nuove regole e principi da seguire nelle contrattazioni future. Unper incalzare l’Unione Europea e monitorare il suo operato. Quali sono stati gli errori nello stringere gli accordi con le case ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini patto Draghi tra europeismo e pragmatismo Il problema rimane comunque quello della dipendenza Ue per i vaccini antiCovid19 e varianti. Spesso ... Ha però anche detto che il patto di stabilità va modificato, che i debiti pubblici salgono in ...

FINANZA E POLITICA/ I temi europei che uniscono e dividono la maggioranza ... si sa che in materia di pandemia i leader europei faranno il punto sulla diffusione dei vaccini e ... quale sarà l'assetto dell'unione monetaria dopo la sospensione del 'Patto di crescita e di ...

Lo Sputnik avvicina Russia e India: ecco il nuovo "patto" sui vaccini InsideOver Draghi tra europeismo e pragmatismo Se l’Italia entrasse nella cooperazione ibrida super rafforzata Germania-Francia sarebbe utile anche per l’Europa ...

FINANZA E POLITICA/ I temi europei che uniscono e dividono la maggioranza Il Governo Draghi è sostenuto da un'ampia e variegata maggioranza, che non ha unità di vedute sui temi riguardanti l'Unione europea ...

