Vaccini Covid in Italia, nei prossimi giorni non più di 200mila dosi in 24 ore (Di lunedì 22 marzo 2021) La disponibilità di Vaccini anti-Covid in Italia non permette di procedere a ritmi più incalzanti: stando alle stime riferite da Tgcom24, la media massima delle vaccinazioni per la prossima settimana sarà di poco più di 200 mila somministrazioni al giorno. E la capacità di inoculazione è già il doppio delle fiale. Il numero dei carichi giunti finora è ancora troppo basso rispetto all'aggiornamento delle cifre previsto ad inizio marzo. In base alle liste delle previsioni del primo trimestre, mancherebbero almeno 4 milioni di dosi, nonostante sia previsto l'arrivo di ulteriori 2 milioni entro il prossimo 3 aprile.

