Vaccini, campagna ancora a rilento: questa settimana solo 200mila somministrazioni al giorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccini: questa settimana solo 200mila somministrazioni al giorno La campagna vaccinale in Italia resta arenata su numeri esigui e davvero troppo bassi rispetto alla velocità con cui si muove il virus. Nonostante il piano Figliuolo, anche in questa settimana la soglia delle somministrazioni non potrà andare oltre le 200mila al giorno. Il fatto è che non ci sono abbastanza fiale per correre di più. Impietosi i confronti con altri Paesi: il Lazio, una delle regioni italiane più virtuose, ha effettuato 800mila vaccinazioni, cioè all’incirca quante fatte dalla Gran Bretagna in un solo giorno. Il calcolo – che emerge anche da una verifica ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)alLavaccinale in Italia resta arenata su numeri esigui e davvero troppo bassi rispetto alla velocità con cui si muove il virus. Nonostante il piano Figliuolo, anche inla soglia dellenon potrà andare oltre leal. Il fatto è che non ci sono abbastanza fiale per correre di più. Impietosi i confronti con altri Paesi: il Lazio, una delle regioni italiane più virtuose, ha effettuato 800mila vaccinazioni, cioè all’incirca quante fatte dalla Gran Bretagna in un. Il calcolo – che emerge anche da una verifica ...

CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - PagellaPolitica : Il presidente del Consiglio #Draghi ieri ha detto una serie di inesattezze sulla campagna vaccinale. Per esempio, n… - Tg1Rai : L'epidemia in Italia. Contagi ancora alti, crescono i ricoveri in terapia intensiva. Dieci Regioni sono ad alto ris… - advgiornalista : RT @AssoCare: Decreto Sostegni, Nursing Up De Palma: «Con la libera professione e l’allargamento del piano vaccini agli infermieri dipenden… - giampifiore : DaI camici alle gare, agli intoppi con le prenotazioni per la campagna anti-Covid, le difficoltà della spa regional… -