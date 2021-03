Vaccini, Breton: “L’Europa raggiungerà l’immunità di gregge per il 14 luglio e non avrà bisogno di Sputnik” (Di lunedì 22 marzo 2021) Convinto che L’Europa non avrà bisogno di ricorrere al vaccino russo Sputnik, nonostante i ritardi nelle forniture e i tagli massicci nelle consegne di AstraZeneca, e che il continente raggiungerà l’immunità per il 14 luglio, che è anche festa nazionale francese. Quella proposta dal commissario europeo incaricato della campagna vaccinale, Thierry Breton, è una data simbolica che riecheggia quella scelta dal presidente americano Joe Biden, che ha parlato del 4 luglio – ovvero dell’Independence Day – come del giorno in cui gli Stati Uniti saranno ‘liberi’ dal coronavirus. Per Breton l’Unione europea “non avrà assolutamente bisogno del vaccino russo Sputnik” e bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Convinto chenondi ricorrere al vaccino russo, nonostante i ritardi nelle forniture e i tagli massicci nelle consegne di AstraZeneca, e che il continenteper il 14, che è anche festa nazionale francese. Quella proposta dal commissario europeo incaricato della campagna vaccinale, Thierry, è una data simbolica che riecheggia quella scelta dal presidente americano Joe Biden, che ha parlato del 4– ovvero dell’Independence Day – come del giorno in cui gli Stati Uniti saranno ‘liberi’ dal coronavirus. Perl’Unione europea “nonassolutamentedel vaccino russo” e bisogna ...

