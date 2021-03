Vaccini al contagocce per gli over 80: 'Solo il 14,7% ha ricevuto le due dosi'. Gimbe: 'Il 42,9% attende la seconda dose' (Di lunedì 22 marzo 2021) Il progetto iniziale del governo prevedeva di vaccinare tutti gli over 80 entro fine febbraio. Quasi un mese dopo il numero è decisamente più basso: Solo il 14,7 per cento di loro ha ricevuto entrambi ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Il progetto iniziale del gno prevedeva di vaccinare tutti gli80 entro fine febbraio. Quasi un mese dopo il numero è decisamente più basso:il 14,7 per cento di loro haentrambi ...

