Vaccinazioni, il Governo punta a mezzo milione di somministrazioni al giorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Era già stato annunciato e ribadito più volte: il Governo mira a raggiungere le 500mila Vaccinazioni al giorno. Forze Armate e Protezione Civile saranno i pilastri che renderanno possibile questo obiettivo Il piano del Governo è estremamente ambizioso: raggiungere l’immunità di gregge entro la fine dell’estate, in modo da arrestare la pandemia in Italia. Per fare questo, occorrerà accelerare le Vaccinazioni fino al ritmo di mezzo milione di somministrazioni al giorno. A rendere possibile questo miracolo saranno la Protezione Civile e le Forze Armate, ed è anche per questo che il Generale Figliuolo è stato nominato Commissario Straordinario all’Emergenza Covid. Intanto, il nuovo numero uno della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) Era già stato annunciato e ribadito più volte: ilmira a raggiungere le 500milaal. Forze Armate e Protezione Civile saranno i pilastri che renderanno possibile questo obiettivo Il piano delè estremamente ambizioso: raggiungere l’immunità di gregge entro la fine dell’estate, in modo da arrestare la pandemia in Italia. Per fare questo, occorrerà accelerare lefino al ritmo didial. A rendere possibile questo miracolo saranno la Protezione Civile e le Forze Armate, ed è anche per questo che il Generale Figliuolo è stato nominato Commissario Straordinario all’Emergenza Covid. Intanto, il nuovo numero uno della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha ...

Advertising

pfmajorino : In questo momento a #Como e #Cremona si scopre che non si tengono numerose vaccinazioni perché il sistema della… - massimcoppola : L'unico possibile (e ammissibile) motivo per il quale il Governo non abbia ancora tolto ogni autonomia alle regioni… - Palazzo_Chigi : Draghi: 'Il Governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell'#Ema. La somministrazione del vaccin… - QuartoMartire : @BelpietroTweet Le ricordo che Matteo Salvini, che Lei porta in palmo di mano, sostiene questo governo. E le ricord… - MAnnurca : RT @sarabanda_: Vaccinazioni. Logica vorrebbe che, vaccinato tutto il personale medico a contatto coi malati, si vaccinassero coloro che ri… -