Vaccinazioni, caos Lombardia. Il sindaco porta gli anziani a vaccinarsi (Di lunedì 22 marzo 2021) Cremona, 22 marzo 2021 - Ha preso l'elenco dei residenti. Ha guuardato l'elenco dei concittadini ultraottantenni. E' andato a prenderli a casa e li ha portati a vaccinarsi . Non è stato l'unico a ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Cremona, 22 marzo 2021 - Ha preso l'elenco dei residenti. Ha guuardato l'elenco dei concittadini ultraottantenni. E' andato a prenderli a casa e li hati a. Non è stato l'unico a ...

Advertising

petergomezblog : Vaccinazioni Covid, di nuovo caos in Lombardia per mancato invio degli sms. A Cremona l’Asst chiama gli aventi diri… - fattoquotidiano : Vaccinazioni Covid, ancora caos in Lombardia per mancato invio sms. A Cremona Asst chiama gli aventi diritto - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazione. A Cremona stessa scena di ieri: medici e infermieri pronti a inoculare le dosi… - RChiovenda : RT @Camillamariani4: Le vaccinazioni in Lombardia andate deserte, per il caos prenotazioni della piattaforma, dice la Moratti, non perché l… - nexoslaika : RT @petergomezblog: Vaccinazioni Covid, di nuovo caos in Lombardia per mancato invio degli sms. A Cremona l’Asst chiama gli aventi diritto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni caos Vaccinazioni, caos Lombardia. Il sindaco porta gli anziani a vaccinarsi Non è stato l'unico a farlo ma Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano , in provincia di Cremona, davanti al caos prenotazioni non si è perso d'animo ed è andato a prender i "suoi anziani" a casa per ...

Caos Vaccini in Lombardia, basta con Aria e i suoi sms: Moratti punta sulle Poste E punta sull'arrivo di Poste italiane per gestire le prenotazioni e le vaccinazioni anti - Covid 19. A tracciare la strategia è stata, ancora una volta, la vicegovernatrice e assessora regionale al ...

Caos vaccini: porte aperte, nessuno in fila IL GIORNO Vaccini: la paura razionale, la paura irrazionale Il caos che si è generato attorno al vaccino AstraZeneca ha scatenato problematiche di vario tipo, anche sul piano della paura irrazionale per gli eventuali rischi collaterali che in realtà investono ...

Vaccino agli over 80 somministrato dai medici di famiglia a casa? “Non ne sappiamo nulla!” Il 29 marzo si passerà alla vaccinazione dei soggetti “fragili”, ma il completamento della campagna vaccinale degli over 80 con la collaborazione dei medici ...

Non è stato l'unico a farlo ma Giuseppe Papa, sindaco di San Bassano , in provincia di Cremona, davanti alprenotazioni non si è perso d'animo ed è andato a prender i "suoi anziani" a casa per ...E punta sull'arrivo di Poste italiane per gestire le prenotazioni e leanti - Covid 19. A tracciare la strategia è stata, ancora una volta, la vicegovernatrice e assessora regionale al ...Il caos che si è generato attorno al vaccino AstraZeneca ha scatenato problematiche di vario tipo, anche sul piano della paura irrazionale per gli eventuali rischi collaterali che in realtà investono ...Il 29 marzo si passerà alla vaccinazione dei soggetti “fragili”, ma il completamento della campagna vaccinale degli over 80 con la collaborazione dei medici ...