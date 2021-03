Vaccinazione Covid, caos in Lombardia. Salvini: “Mi aspetto cambiamento”. Galli: “Gravissimo anziani sottovaccinati” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il terzo giorno consecutivo di caos in Lombardia con il personale schierato per vaccinare e le persone assenti perché non convocate da Aria, la società della Regione Lombardia che deve inviare gli sms di convocazione, porta la discesa nel campo delle polemiche di Matteo Salvini. Il leader della Lega, azionista di maggioranza della giunta del Pirellone, ci va giù duro: “Stamattina ho sentito sia Fontana, che Moratti che Bertolaso. Mi aspetto un bel segnale di cambiamento positivo“. Salvini, all’uscita dalla sede Avis di Lambrate a Milano dove ha donato il sangue, ha aggiunto: “A me interessa che si curino le persone e si diano i rimborsi attesi alle famiglie e alle imprese. Non faccio il giudice perché quando vado in tribunale di solito ci vado da imputato. L’obiettivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Il terzo giorno consecutivo diincon il personale schierato per vaccinare e le persone assenti perché non convocate da Aria, la società della Regioneche deve inviare gli sms di convocazione, porta la discesa nel campo delle polemiche di Matteo. Il leader della Lega, azionista di maggioranza della giunta del Pirellone, ci va giù duro: “Stamattina ho sentito sia Fontana, che Moratti che Bertolaso. Miun bel segnale dipositivo“., all’uscita dalla sede Avis di Lambrate a Milano dove ha donato il sangue, ha aggiunto: “A me interessa che si curino le persone e si diano i rimborsi attesi alle famiglie e alle imprese. Non faccio il giudice perché quando vado in tribunale di solito ci vado da imputato. L’obiettivo ...

Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - fattoquotidiano : Vaccinazione Covid, verso il coinvolgimento del 118 per immunizzare a domicilio i fragili e non autosufficienti - Agenzia_Ansa : Erano solo 58 su circa 600 dosi disponibili le persone contattate da Aria e presentate questa mattina all'hub di C… - EffettiSrl : ISS: le indicazioni sulla vaccinazione #COVID-19 in #gravidanza e #allattamento Leggi la notizia:… - tfabiani2 : RT @RaiNews: #Covid, #Sileri: 'La campagna di #vaccinazione sta andando nella direzione giusta'. 'È verosimile che raggiungeremo la protez… -