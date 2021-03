“Vaccinate i miei parenti”: il grillino Morra si scaglia contro il dirigente dell’Asl e si becca una denuncia (Di lunedì 22 marzo 2021) Nei giorni della polemica sui vaccinati “panchinari” alla Scanzi, che hanno saltato la fila in Toscana grazie a una presunta lista di riservisti che si erano prenotati per un vaccino in assenza degli aventi diritto (anziani, disabili, medici, professori…), scoppia anche il caso del grillino Nicola Morra, protagonista di uno spiacevole episodio in una Asl della Calabria, raccontato dal Corriere della Sera. Morra irrompe negli uffici della Asl per il vaccino dei suoceri Siamo a Cosenza, sabato scorso, quando Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, arriva scortato negli uffici della centrale operativa territoriale dell’azienda sanitaria di Cosenza, in contrada Serra Spiga.Con tono definito «furente» – nel racconto del Corriere – “Morra si è scagliato contro ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Nei giorni della polemica sui vaccinati “panchinari” alla Scanzi, che hanno saltato la fila in Toscana grazie a una presunta lista di riservisti che si erano prenotati per un vaccino in assenza degli aventi diritto (anziani, disabili, medici, professori…), scoppia anche il caso delNicola, protagonista di uno spiacevole episodio in una Asl della Calabria, raccontato dal Corriere della Sera.irrompe negli uffici della Asl per il vaccino dei suoceri Siamo a Cosenza, sabato scorso, quando Nicola, presidente della Commissione Antimafia, arriva scortato negli uffici della centrale operativa territoriale dell’azienda sanitaria di Cosenza, in contrada Serra Spiga.Con tono definito «furente» – nel racconto del Corriere – “si èto...

Advertising

gianni_celani : @18Girin @RobertoAtzori @Adnkronos Allora hai avuto un medico che non ha saputo fare il suo lavoro. Perché ti assic… - TeoMalac : @piersileri Questa è una delle più grosse ingiustizie che abbia sentito negli ultimi anni. E il fatto che lei avall… - enourbis : @mariannaaprile Anche in Toscana l'organizzazione non ha funzionato, siamo fra gli ultimi per persone vaccinate, so… - Apicult1 : @nonfaretardi Quante persone finite in ospedale quando avrebbero dovuto già essere vaccinate (miei genitori compres… - FrancCarr : @ClementiF @RegioneLazio @nzingaretti Assolutamente si, I miei parenti medici tutti già vaccinati, mia madre e le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinate miei Vaccinato con il lotto sequestrato: 'In quei giorni ho avuto paura, ma il vaccino è l'unica arma che abbiamo' ... ma sono convinto che se dovessi portare a casa il virus facendo ammalare gravemente i miei cari, ... in particolare nelle persone che sono state vaccinate, oltre quindici giorni fa, con il lotto di ...

Vaccini: personale scuole in coda a Cosenza per Astrazeneca ...tutti i miei colleghi. Questo è l'unico modo per superare la pandemia e tornare alla normalità". Nel pomeriggio è prevista la vaccinazione di circa 180 persone, più di quante ne sono state vaccinate ...

Il patron Texa: «Pronto a vaccinare tutti in azienda, i miei operai tutti... ilgazzettino.it Ho scelto AstraZeneca e sono tranquillo perché guardo i numeri Ho scelto il vaccino AstraZeneca e sono tranquillo perché guardo i numeri. Non vi posterò foto perché non ho il fisico e non vi spiegherò neppure perché il mio turno è arrivato ora, tanto chi mi conos ...

Quali motivazioni dietro quei rifiuti alle vaccinazioni? mai come in queste settimane le vaccinazioni sono al centro dell'interesse e delle preoccupazioni della gente, in un'altalena emotiva di timore e speranza. Se i cittadini decidessero solo in modo fred ...

... ma sono convinto che se dovessi portare a casa il virus facendo ammalare gravemente icari, ... in particolare nelle persone che sono state, oltre quindici giorni fa, con il lotto di ......tutti icolleghi. Questo è l'unico modo per superare la pandemia e tornare alla normalità". Nel pomeriggio è prevista la vaccinazione di circa 180 persone, più di quante ne sono state...Ho scelto il vaccino AstraZeneca e sono tranquillo perché guardo i numeri. Non vi posterò foto perché non ho il fisico e non vi spiegherò neppure perché il mio turno è arrivato ora, tanto chi mi conos ...mai come in queste settimane le vaccinazioni sono al centro dell'interesse e delle preoccupazioni della gente, in un'altalena emotiva di timore e speranza. Se i cittadini decidessero solo in modo fred ...