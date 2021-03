Uso illecito di fitofarmaci in agricoltura, 56 denunciati (Di lunedì 22 marzo 2021) Cinquantasei persone denunciate , 53 notizie di reato, 24 sequestri penali di rifiuti agrochimici (fitofarmaci) contenenti sostanze pericolose, oltre 3 tonnellate di prodotti sequestrati , circa un ... Leggi su lanazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Cinquantasei persone denunciate , 53 notizie di reato, 24 sequestri penali di rifiuti agrochimici () contenenti sostanze pericolose, oltre 3 tonnellate di prodotti sequestrati , circa un ...

Ultime Notizie dalla rete : Uso illecito Uso illecito di fitofarmaci in agricoltura, 56 denunciati ... ma sono proseguite per l'intera Toscana, portando all'apertura di altri fascicoli presso la Procura della Repubblica di Firenze evidenziando un traffico illecito anche nelle provincie di Firenze, ...

Uso illecito di fitofarmaci in agricoltura: 56 denunce e un milione di euro di multa Fitofarmaci in agricoltura: i carabinieri forestali di Pistoia denunciano 56 persone per utilizzo illecito. È durata due anni e mezzo l'indagine che ha riguardato il rispetto della normativa vigente in merito all'utilizzo e conservazione di prodotti fitosanitari in agricoltura. I Forestali hanno ...

Uso illecito di fitofarmaci in agricoltura, 56 denunciati / FOTO / VIDEO LA NAZIONE Uso illecito di fitofarmaci in agricoltura, 56 denunciati Nel Pistoiese con diramazioni a Firenze, Prato, Lucca e Pisa e in altre regioni italiane. Sequestri per oltre un milione di euro ...

