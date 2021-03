Usa-Russia, tensione alle stelle. Il Cremlino: “Putin ha sempre con sé la valigetta nucleare” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il presidente russo Vladimir Putin ha sempre con sé gli strumenti di comunicazione necessari, compresi quelli strategici, ovunque si trovi”. Così, con una frase solo apparentemente diplomatica, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se il presidente della Russia, Vladimir Putin, avesse con sé la sua “valigetta nucleare” durante l’ultimo fine settimana. Un weekend trascorso in Siberia con il suo ministro della Difesa. Biden: “Putin è un killer” L’allusione alla valigetta “sempre presente” arriva dopo giorni di rabbia da parte di Mosca – e di sconcerto nel mondo – per la definizione brutale che il presidente Biden ha dato di Putin come di “un killer”. Nel ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 marzo 2021) “Il presidente russo Vladimirhacon sé gli strumenti di comunicazione necessari, compresi quelli strategici, ovunque si trovi”. Così, con una frase solo apparentemente diplomatica, il portavoce delDmitry Peskov ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se il presidente della, Vladimir, avesse con sé la sua “” durante l’ultimo fine settimana. Un weekend trascorso in Siberia con il suo ministro della Difesa. Biden: “è un killer” L’allusione allapresente” arriva dopo giorni di rabbia da parte di Mosca – e di sconcerto nel mondo – per la definizione brutale che il presidente Biden ha dato dicome di “un killer”. Nel ...

