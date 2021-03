USA | indice CFNAI torna negativo a febbraio dopo nove mesi

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali negativi aper l’attività economica americana. L’Fed Chicago sull’attività nazionale () èto per la prima volta inda maggio 2020, portandosi a -1,09 punti rispetto agli 0,75 punti gennaio (dato rivisto da 0,66). La media mobile a tresempre ambre si è portata a +0,17 punti rispetto ai +0,34 punti di gennaio. L’è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell’attività economica nazionale e viene diffuso dalla Chicago Federal Reserve Bank, che segue l’attività economica nel 7° distretto composto da Indiana, Iowa, Illinois, Michigan e Wisconsin. In particolare, gli indicatori relativi alla produzione hanno contribuito con –0,85 ...

L'CFNAI è una media pesata di ben 85 indicatori che riflettono lo stato di salute dell'attività economica nazionale e viene diffuso dalla Chicago Federal Reserve Bank, che segue l'attività ...L'e' un paniere ponderato di 85 indicatori dei vari settori economici e un valore sopra lo 0 indica che l'economia e' in espansione. L'che misura la media degli ultimi tre mesi e' sceso ...L'S&P500 e il Dax 30 si prestano ora più ad operazioni short, visto che nel breve sono a rischio forti pressioni ribassista. La view di Antonio Zedda.Segnali negativi a febbraio per l'attività economica americana. L'indice Fed Chicago sull'attività nazionale (CFNAI) è tornato per la prima volta ...