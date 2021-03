Usa, Cina ed Europa. La partita dell’Africa secondo Prodi (Di lunedì 22 marzo 2021) Come posizionarci con la Cina in Africa rappresenta un “problema” per l’Europa. “Perché c’è una grande diversità: gli Stati Uniti si interessano dell’Africa solo come fatto strategico, economicamente alla fine non l’hanno come fatto prioritario; la Cina molto, come parte integrante”. A spiegarlo è l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, intervenuto al Premio Ispi 2021 in memoriam all’ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso in Congo assieme a Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. All’evento sono intervenuti anche Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Ispi, e Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi. “La Cina ha il 20% della popolazione mondiale e il 7% delle ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Come posizionarci con lain Africa rappresenta un “problema” per l’. “Perché c’è una grande diversità: gli Stati Uniti si interessanosolo come fatto strategico, economicamente alla fine non l’hanno come fatto prioritario; lamolto, come parte integrante”. A spiegarlo è l’ex presidente del Consiglio Romano, intervenuto al Premio Ispi 2021 in memoriam all’ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso in Congo assieme a Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo. All’evento sono intervenuti anche Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Ispi, e Giampiero Massolo, presidente dell’Ispi. “Laha il 20% della popolazione mondiale e il 7% delle ...

