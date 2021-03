UOMINI E DONNE oggi, lunedì 22 marzo: Massimiliano tra Eugenia e Federica (Di lunedì 22 marzo 2021) Nuova settimana di programmazione per UOMINI e DONNE e seconda parte di registrazione dell’11 marzo; oggi (22 marzo), si parte dalla tronista Samantha, insieme alla dama Lara e quindi a Gero. Quando l’uomo si accomoda a centro studio dichiara di non sentirsi pronto ad affrontare questo programma, come aveva ammesso qualche puntata fa. La tronista, pur accettando la decisione, non capisce come mai questa scelta non l’abbia fatta in esterna con lei e quindi lo accusa di essere un po’ finto nelle reazioni. Per quanto riguarda Lara, la donna ammette di aver saputo già questa notizia direttamente dall’uomo: gli augura il meglio e quindi decide di abbandonare la trasmissione. Alla fine dunque il cavaliere Gero lascia il programma. Si passa poi a Luca che ha iniziato a frequentare Elisabetta, Antonella ed ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 marzo 2021) Nuova settimana di programmazione pere seconda parte di registrazione dell’11(22), si parte dalla tronista Samantha, insieme alla dama Lara e quindi a Gero. Quando l’uomo si accomoda a centro studio dichiara di non sentirsi pronto ad affrontare questo programma, come aveva ammesso qualche puntata fa. La tronista, pur accettando la decisione, non capisce come mai questa scelta non l’abbia fatta in esterna con lei e quindi lo accusa di essere un po’ finto nelle reazioni. Per quanto riguarda Lara, la donna ammette di aver saputo già questa notizia direttamente dall’uomo: gli augura il meglio e quindi decide di abbandonare la trasmissione. Alla fine dunque il cavaliere Gero lascia il programma. Si passa poi a Luca che ha iniziato a frequentare Elisabetta, Antonella ed ...

