Uomini e donne: anticipazioni oggi 22 marzo. Gero lascia (Di lunedì 22 marzo 2021) Che cosa riserverà la nuova puntata di Uomini e donne, in onda oggi, lunedì 22 marzo 2021, che apre la nuova settimana del dating show di Maria De Flippi? i tronisti del Trono Classico dovrebbero tornare in primo piano, in primis Massimiliano Mollicone, che è alle prese con la conoscenza di tre ragazze. Triangolo anche per il cavaliere Luca… Una nuova settimana di Uomini e donne sta per aprirsi e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 marzo 2021) Che cosa riserverà la nuova puntata di, in onda, lunedì 222021, che apre la nuova settimana del dating show di Maria De Flippi? i tronisti del Trono Classico dovrebbero tornare in primo piano, in primis Massimiliano Mollicone, che è alle prese con la conoscenza di tre ragazze. Triangolo anche per il cavaliere Luca… Una nuova settimana dista per aprirsi e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - poliziadistato : #21marzo #PoliziadiStato #memoriaeimpegno per ricordare donne e uomini che hanno indicato la via da percorrere a ch… - JeorgVanZap : Ma quanti Uomini/Donne, conoscono la veramente la loro libertà? - Elena841841 : Ragazze donne difendersi sempre sempre in qualsiasi modo Non fatevi mettere sotto da uomini piccoli . Difendevi -