Uomini e Donne, anticipazioni del 22 marzo: l’addio di Gero, Maria rimprovera Maurizio (Di lunedì 22 marzo 2021) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Dopo lo stop dovuto al week-end, oggi pomeriggio su Canale 5 riprende la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche quella di oggi è puntata che è stata registrata l’11 marzo 2021. Cosa accadrà nel prossimo appuntamento di lunedì? Gli spoiler forniti dal sito internet da Il Vicolo delle News, svelano che Maria De Filippi chiederà a Maurizio se qualche agenzia lo avesse contattato per corteggiare Gemma Galgani solo con lo scopo di visibilità. Ovviamente il cavaliere negherà tutto. Inoltre ci sarà l’addio di Gero e questo lascerà delusa la tronista Samantha. Maria De Filippi ha una ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 22 marzo 2021) Primo appuntamento settimanale diDopo lo stop dovuto al week-end, oggi pomeriggio su Canale 5 riprende la programmazione di, il seguitissimo dating show ideato e condotto daDe Filippi. Anche quella di oggi è puntata che è stata registrata l’112021. Cosa accadrà nel prossimo appuntamento di lunedì? Gli spoiler forniti dal sito internet da Il Vicolo delle News, svelano cheDe Filippi chiederà ase qualche agenzia lo avesse contattato per corteggiare Gemma Galgani solo con lo scopo di visibilità. Ovviamente il cavaliere negherà tutto. Inoltre ci saràdie questo lascerà delusa la tronista Samantha.De Filippi ha una ...

Advertising

matteorenzi : Bellissima la campagna “The Hiring Chain” con il meraviglioso contributo di Sting. Oggi è la giornata internazional… - matteosalvinimi : ???? In memoria di tutte le Vittime delle mafie, di servitori dello Stato che hanno dato la vita per la legalità, di… - poliziadistato : #21marzo #PoliziadiStato #memoriaeimpegno per ricordare donne e uomini che hanno indicato la via da percorrere a ch… - LobbaLuisa : RT @l_patrizia: Salvini ha difeso i confini da donne uomini e bambini inermi. EROE! - raicucc : RT @vittoriale: Su @Libero_official la prima donna ufficiale del mondo, Margherita Incisa. @GBGuerri: «Le donne a Fiume venivano considera… -