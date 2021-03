Uno, nessuno, cento Nino: il documentario su Manfredi nel centenario dalla nascita (Di lunedì 22 marzo 2021) Questa sera, 22 marzo 2021, nel giorno del suo compleanno, nell’anno del centenario dalla sua nascita, su Rai 2 va in onda il documentario su Nino Manfredi, Uno, nessuno, cento Nino. Un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da Nino stesso, dalla moglie, dai figli e dai nipoti. Scritto e diretto dal figlio Luca. Il documentario è arricchito dalle testimonianze di amici, registi e colleghi, come Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Johnny Dorelli, Walter Veltroni, Massimo Wertmuller, Lino Banfi. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature. Nino Manfredi non solo come ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021) Questa sera, 22 marzo 2021, nel giorno del suo compleanno, nell’anno delsua, su Rai 2 va in onda ilsu, Uno,. Un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati dastesso,moglie, dai figli e dai nipoti. Scritto e diretto dal figlio Luca. Ilè arricchito dalle testimonianze di amici, registi e colleghi, come Elio Germano, Edoardo Leo, Massimo Ghini, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Johnny Dorelli, Walter Veltroni, Massimo Wertmuller, Lino Banfi. Un affresco di vita, composto da moltissime sfumature.non solo come ...

Advertising

carlaruocco1 : #STUDENTI E DIDATTICA IN PRESENZA Li hanno chiamati 'untori' , ma nessuno parla del grave danno fatto a questa gen… - SkyArte : Cento anni fa a Castro dei Volsci nasceva #NinoManfredi: il suo talento e la sua creatività lo hanno reso una pietr… - MetaErmal : @saccopaola5 @appeIsinen Anche meno cara Paola, non siamo una gang e non sono un bambino che cerca protezione. Qui… - SMSNEWSOFFICIAL : “Uno, nessuno, cento Nino” per il centenario dalla nascita di #NinoManfredi su Rai 2 - glowspearb : RT @xremvmber: non arrabbiarti se nessuno ti nota o nota il tuo lavoro, l'alba è uno spettacolo meraviglioso eppure molta gente dorme -