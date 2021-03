Unilever, nasce in Molise sito tra più avanzati in Ue per produrre plastica riciclata (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Dalla produzione di detergenti liquidi alla plastica riciclata. Il nuovo futuro industriale, che salvaguarderà l'occupazione di circa oltre 300 lavoratori tra diretti e indiretti, dello stabilimento di Pozzilli (Isernia) è stato annunciato oggi in una conferenza stampa online, a cui ha partecipato Alessandra Todde, vice ministra dello Sviluppo Economico, da Unilever e Seri Plast (controllata della Seri Industrial Spa, azienda quotata sul listino Mta di Milano). Unilever e Seri Plast hanno siglato una partnership per riconvertire lo stabilimento di Pozzilli attraverso una joint venture paritetica. Realizzato insieme al Governo, alla Regione Molise e di concerto con i sindacati confederali e con il supporto del ministero per lo Sviluppo Economico, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Pozzilli (Is), 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Dalla produzione di detergenti liquidi alla. Il nuovo futuro industriale, che salvaguarderà l'occupazione di circa oltre 300 lavoratori tra diretti e indiretti, dello stabilimento di Pozzilli (Isernia) è stato annunciato oggi in una conferenza stampa online, a cui ha partecipato Alessandra Todde, vice ministra dello Sviluppo Economico, dae Seri Plast (controllata della Seri Industrial Spa, azienda quotata sul listino Mta di Milano).e Seri Plast hanno siglato una partnership per riconvertire lo stabilimento di Pozzilli attraverso una joint venture paritetica. Realizzato insieme al Governo, alla Regionee di concerto con i sindacati confederali e con il supporto del ministero per lo Sviluppo Economico, il ...

