Unicoop Tirreno taglia l' Iva agli assorbenti | 27 000 confezioni vendute nell' iniziativa Close The Gap

(Di lunedì 22 marzo 2021) ... partendo da un prodotto di uso quotidiano. In contemporanea è stato lanciato l'appello a firmare la petizione dell'associazione Onde Rosa "Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso" sulla piattaforma ...

QuiLivorno.it

GROSSETO - Dal 6 al 13 marzo tutti i 94 supermercati di Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria hanno scontato gli assorbenti femminili con una taglio prezzo del 18%, prezzandoli come se l'aliquota Iva fosse al 4% (beni di prima necessità) anziché al 22%...