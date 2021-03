Una vita anticipazioni: tra Maite e Camino c’è un forte feeling, nascerà un amore? (Di lunedì 22 marzo 2021) Ursula è stata cacciata in malo modo da Acacias 38, tra gli insulti dei vicini di casa e anche le umiliazioni dei suoi amici. La donna adesso è davvero odiata da tutti dopo la scoperta di quello che ha fatto ad Agustina. Ma la Dicenta, rinuncerà davvero a vendicarsi per tutto il male che Genoveva le ha fatto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 23 marzo 2021. In onda nel pomeriggio di Canale 5 domani, la seconda parte dell’episodio 1141. In Italia devono andare in onda ancora 200 puntate, più di un anno di programmazione quindi, mentre in Spagna, si è girata qualche giorno fa, l’ultima puntata di Acacias 38, una brutta notizia per tutti gli affezionati… Ma torniamo a noi: che cosa accadrà nella puntata di Una vita di domani? Ursula tornerà a vendicarsi insieme a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 marzo 2021) Ursula è stata cacciata in malo modo da Acacias 38, tra gli insulti dei vicini di casa e anche le umiliazioni dei suoi amici. La donna adesso è davvero odiata da tutti dopo la scoperta di quello che ha fatto ad Agustina. Ma la Dicenta, rinuncerà davvero a vendicarsi per tutto il male che Genoveva le ha fatto? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata di Unadi domani, 23 marzo 2021. In onda nel pomeriggio di Canale 5 domani, la seconda parte dell’episodio 1141. In Italia devono andare in onda ancora 200 puntate, più di un anno di programmazione quindi, mentre in Spagna, si è girata qualche giorno fa, l’ultima puntata di Acacias 38, una brutta notizia per tutti gli affezionati… Ma torniamo a noi: che cosa accadrà nella puntata di Unadi domani? Ursula tornerà a vendicarsi insieme a ...

