Una Vita anticipazioni sulle trame spagnole: terribile vendetta per Bellita (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelle future puntate italiane di una Vita, assisteremo a trame che in Spagna conoscono già. Bellita, l'artista, la madre di Cinta, avrà a che fare con un ritorno dal passato. Si tratta di qualcuno che ha ricevuto dei torti dalla cantante e intende vendicarsi. Che accadrà di nuovo ad Acacias? Una Vita anticipazioni trame spagnole: Bellita correrà un grande pericolo Spoiler sulle puntate spagnole di Una Vita ci rendono noto che Bellita, suo malgrado, farà stare in pena chi l'ama. La madre di Cinta potrebbe andare incontro a guai seri, per fatti accaduti in passato. Le anticipazioni della soap Una Vita evidenziano l'arrivo nel ricco ...

