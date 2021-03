Una Vita, anticipazioni spagnole: Margarita avvelena Bellita (Di lunedì 22 marzo 2021) Il personaggio di Margarita Carrion ha fatto da poco il suo ingresso nella soap opera Una Vita, ma il pubblico ha già avuto modo di conoscere il lato vendicativo e controverso della moglie di Alfonso Carchano e, come svelano le anticipazioni spagnole, riserverà ancora molte sorprese. La donna ha pianificato insieme al consorte una vendetta contro Bellita Del Campo ritenendola responsabile di tutte le sue sventure dal momento che, stando alle sue accuse, la moglie di José ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo sfruttando un suo infortunio e utilizzando scorciatoie e corsie preferenziali. Per punire Bellita, Alfonso ha scritturato Cinta facendole credere di essere la protagonista di una pellicola importante, ma senza mai farle leggere il copione e, una volta terminate le ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 22 marzo 2021) Il personaggio diCarrion ha fatto da poco il suo ingresso nella soap opera Una, ma il pubblico ha già avuto modo di conoscere il lato vendicativo e controverso della moglie di Alfonso Carchano e, come svelano le, riserverà ancora molte sorprese. La donna ha pianificato insieme al consorte una vendetta controDel Campo ritenendola responsabile di tutte le sue sventure dal momento che, stando alle sue accuse, la moglie di José ha fatto carriera nel mondo dello spettacolo sfruttando un suo infortunio e utilizzando scorciatoie e corsie preferenziali. Per punire, Alfonso ha scritturato Cinta facendole credere di essere la protagonista di una pellicola importante, ma senza mai farle leggere il copione e, una volta terminate le ...

Advertising

Pontifex_it : Per noi credenti, “sorella acqua” non è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di salute. Tanti fr… - CarloCalenda : Questi tipi del Codacons devono avere una vita piuttosto monotona. - vaticannews_it : #21marzo All’Angelus #PapaFrancesco indica “la grande responsabilità di noi cristiani e delle nostre comunità”. “An… - deeply_serious : @dorkasmad ma non ti becco da una vita, di solito scleravamo sempre ??? - Alexana89 : RT @rainingcaffeine: non so perché tutt* *bambin* si convincano (o vengono convint*) di essere destinati a qualcosa di grande, di memorabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Màkari/ Anticipazioni puntata oggi 22 marzo: chi ha ucciso il cugino di Saverio? Una ex promessa del pallone, Franco Rizzo, è morto in quello che sembra essere un tragico incidente ...La penultima puntata si prospetta emozionante per lui perché dopo tanto correre lontano dalla vita ...

Amazon, una lotta vecchia e nuova ... la sua sola presenza provoca reazioni: per esempio, nei mesi scorsi decine di librerie indipendenti italiane si sono associate per offrire una rete d'acquisto alternativa ad Amazon, dando vita a una ...

Una vita, le anticipazioni del 23 marzo Mediaset Play Vaccino Covid a Caserta, tutti convinti: «Sì, ma vorremmo scegliere quale fare» Un flusso continuo di vaccinandi ieri all'hub della Brigata Bersaglieri Garibaldi a Caserta, il secondo centro più grande d'Italia. Per l'intera giornata, infatti, in via ...

Migranti: Acli Marche, “bloccati in indegni campi profughi sulla rotta balcanica”. Appello alla solidarietà "Ai margini dei confini orientali d'Europa, si è creato ormai un piccolo universo semi carcerario di campi e centri di accoglienza che si affacciano su reticolati e fili spinati costruiti nell'illusor ...

ex promessa del pallone, Franco Rizzo, è morto in quello che sembra essere un tragico incidente ...La penultima puntata si prospetta emozionante per lui perché dopo tanto correre lontano dalla...... la sua sola presenza provoca reazioni: per esempio, nei mesi scorsi decine di librerie indipendenti italiane si sono associate per offrirerete d'acquisto alternativa ad Amazon, dando...Un flusso continuo di vaccinandi ieri all'hub della Brigata Bersaglieri Garibaldi a Caserta, il secondo centro più grande d'Italia. Per l'intera giornata, infatti, in via ..."Ai margini dei confini orientali d'Europa, si è creato ormai un piccolo universo semi carcerario di campi e centri di accoglienza che si affacciano su reticolati e fili spinati costruiti nell'illusor ...