Una Vita, anticipazioni primavera/estate 2021: Cinta incinta dopo l'addio ad Acacias (Di lunedì 22 marzo 2021) Le anticipazioni di Una Vita, inerenti le puntate che vedremo su Canale 5 entro la prossima estate, rivelano delle scoppiettanti emozioni che coinvolgeranno i telespettatori italiani e la coppia Emilio e Cinta. Subito dopo aver detto addio ad Acacias, la coppia salperà per l'America del Sud. Proprio qua verranno investiti da due notizie, una buona e una cattiva. A quanto pare Cinta rimarrà inCinta, ma purtroppo dovrà fare i conti con una minaccia di aborto. anticipazioni spagnole Una Vita: Cinta ha una minaccia di aborto Subito dopo essere diventati marito e moglie, coronando così il loro travagliato ed emozionante amore, Cinta e Emilio prenderanno ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Ledi Una, inerenti le puntate che vedremo su Canale 5 entro la prossima, rivelano delle scoppiettanti emozioni che coinvolgeranno i telespettatori italiani e la coppia Emilio e. Subitoaver dettoad, la coppia salperà per l'America del Sud. Proprio qua verranno investiti da due notizie, una buona e una cattiva. A quanto parerimarrà in, ma purtroppo dovrà fare i conti con una minaccia di aborto.spagnole Unaha una minaccia di aborto Subitoessere diventati marito e moglie, coronando così il loro travagliato ed emozionante amore,e Emilio prenderanno ...

