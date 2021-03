UNA VITA, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2021 (Di lunedì 22 marzo 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 28 marzo a sabato 3 aprile 2021: Dopo l’arresto di Cristobal Cabrera, Felipe affronta Ursula, accusandola di essere stata lei a chiamare l’uomo nel quartiere per uccidere Genoveva. Ursula nega, ma Felipe giura che farà il possibile pur di vederla in carcere. Cinta annuncia alla famiglia di avere ricevuto un’offerta per esibirsi in un teatro, ma con Emilio le cose non vanno altrettanto bene. Felicia riceve un quadro e, quando scopre che è opera di Camino, decide di lasciare che la figlia prenda lezioni di pittura da Maite. Dopo il rimprovero di Fabiana, Servante inVITA Rosina al suo salotto letterario, ma l’intervento della donna annoia a morte i presenti. Arantxa accetta il corteggiamento di Cesareo e decide di ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 marzo 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 28a sabato 3: Dopo l’arresto di Cristobal Cabrera, Felipe affronta Ursula, accusandola di essere stata lei a chiamare l’uomo nel quartiere per uccidere Genoveva. Ursula nega, ma Felipe giura che farà il possibile pur di vederla in carcere. Cinta annuncia alla famiglia di avere ricevuto un’offerta per esibirsi in un teatro, ma con Emilio le cose non vanno altrettanto bene. Felicia riceve un quadro e, quando scopre che è opera di Camino, decide di lasciare che la figlia prenda lezioni di pittura da Maite. Dopo il rimprovero di Fabiana, Servante inRosina al suo salotto letterario, ma l’intervento della donna annoia a morte i presenti. Arantxa accetta il corteggiamento di Cesareo e decide di ...

Advertising

Pontifex_it : Per noi credenti, “sorella acqua” non è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di salute. Tanti fr… - CarloCalenda : Questi tipi del Codacons devono avere una vita piuttosto monotona. - vaticannews_it : #21Marzo nel dopo Angelus, il pensiero di #PapaFrancesco va alla Giornata mondiale dell'acqua che ricorre domani. '… - 7igeer : RT @fc_prive: Noi siamo abituati che le cose si concordano prima come tra l’altro è stato fatto.Noi non chiediamo disponibilità ai nostri p… - andromedua : amo moltissimo una vita ogni puntata è così drammatica -