Una Vita, anticipazioni 23 marzo: una minaccia inaspettata (Di lunedì 22 marzo 2021) Acacias, ancora scossa per la cacciata di Ursula, sarà al centro della puntata di Una Vita di martedì 23 marzo, come svelano le anticipazioni della soap opera di Canale 5. Nel quartiere, infatti, si diffonderanno voci sulla Vita sentimentale di Maite, mentre la Dicenta proverà a reagire a quanto le è accaduto e cercherà un modo per riabilitare la sua persona e il suo nome. Ursula, dunque, grazie al piano di Genoveva di screditarla pubblicamente, finalmente è stata mandata via per sempre dai signori e dei domestici di Acacias e la Salmeron sarà molto soddisfatta del risultato conseguito. La dark lady, infatti, ha fatto in modo che Agustina incontrasse il dottor Maduro e scoprisse la responsabilità della Dicenta nella sua finta diagnosi che la spinse addirittura a tentare il suicidio. Quando la notizia si è diffusa in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 marzo 2021) Acacias, ancora scossa per la cacciata di Ursula, sarà al centro della puntata di Unadi martedì 23, come svelano ledella soap opera di Canale 5. Nel quartiere, infatti, si diffonderanno voci sullasentimentale di Maite, mentre la Dicenta proverà a reagire a quanto le è accaduto e cercherà un modo per riabilitare la sua persona e il suo nome. Ursula, dunque, grazie al piano di Genoveva di screditarla pubblicamente, finalmente è stata mandata via per sempre dai signori e dei domestici di Acacias e la Salmeron sarà molto soddisfatta del risultato conseguito. La dark lady, infatti, ha fatto in modo che Agustina incontrasse il dottor Maduro e scoprisse la responsabilità della Dicenta nella sua finta diagnosi che la spinse addirittura a tentare il suicidio. Quando la notizia si è diffusa in ...

