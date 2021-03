Una Vita, anticipazioni 23 marzo: Rosina spettegola su Maite, Ursula minaccia Genoveva con Cristobal (Di lunedì 22 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 23 marzo: quella di domani sarà una puntata imperdibile. Ora vi sveliamo perché. Una Vita, anticipazioni 23 marzo: Rosina rivela al quartiere un episodio doloroso del passato di Maite La Rubio racconta al vicinato che Maite, in passato, aveva avuto una grossa delusione amorosa a causa di un uomo molto maggiore di lei. C’è qualcosa di vero? La pittrice e insegnante di Camino reagirà in qualche modo? Ursula torna a casa di Genoveva e fa un’inaspettata minaccia alla sua ex padrona Continua lo scontro tra Ursula e Genoveva. Nella puntata di oggi vedremo che quest’ultima riuscirà a cacciare la Dicenta da Acacias, ma questa non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 marzo 2021) Una23: quella di domani sarà una puntata imperdibile. Ora vi sveliamo perché. Una23rivela al quartiere un episodio doloroso del passato diLa Rubio racconta al vicinato che, in passato, aveva avuto una grossa delusione amorosa a causa di un uomo molto maggiore di lei. C’è qualcosa di vero? La pittrice e insegnante di Camino reagirà in qualche modo?torna a casa die fa un’inaspettataalla sua ex padrona Continua lo scontro tra. Nella puntata di oggi vedremo che quest’ultima riuscirà a cacciare la Dicenta da Acacias, ma questa non ...

