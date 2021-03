"Una dose ogni anno o ogni 5" C'è l'ipotesi del vaccino "a vita" (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandro Ferro Una coppia di oncologi di origine turca ma di nazionalità tedesca è l'artefice del vaccino ad Rna della Pfizer-BioNtech. In una lunga intervista, la previsione che il virus non sparirà ed avremo bisogno di ripetere ciclicamente la vaccinazione "Il virus non sparirà. Vedremo se avremo bisogno di fare il vaccino ogni anno oppure ogni 5 anni": se lo dicono loro, c'è da fidarsi. La fonte di questa dichirazione è la più autorevole possibile: Ugur Sahin e Ozlem Tureci, i due medici di origine turca ma di nazionalità tedesca co-fondatori di BioNTech, nominate "persone dell’anno" (2020) dal Financial Times. Il vaccino nato a colazione Sviluppando il vaccino contro il Covid in meno di un ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandro Ferro Una coppia di oncologi di origine turca ma di nazionalità tedesca è l'artefice delad Rna della Pfizer-BioNtech. In una lunga intervista, la previsione che il virus non sparirà ed avremo bisogno di ripetere ciclicamente la vaccinazione "Il virus non sparirà. Vedremo se avremo bisogno di fare iloppure5 anni": se lo dicono loro, c'è da fidarsi. La fonte di questa dichirazione è la più autorevole possibile: Ugur Sahin e Ozlem Tureci, i due medici di origine turca ma di nazionalità tedesca co-fondatori di BioNTech, nominate "persone dell’" (2020) dal Financial Times. Ilnato a colazione Sviluppando ilcontro il Covid in meno di un ...

