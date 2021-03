UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 23 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 22 marzo 2021)di Unalin onda23: Per Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) tutto sembra andare benone, ma all’improvviso un imprevisto cambierà le carte in tavola rischiando di minare la loro felicità. Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) cercano di fare in modo che il momento di crisi vissuto da Rossella (Giorgia Gianetiempo) non interferisca nella preparazione della tesi, ma c’è chi intanto cercherà di approfittare della situazione… Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) vengono coinvolti da Bice (Lara Sansone) e Salvatore (Cosimo Alberti) in una una serie di sotterfugi e “mezze verità”… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram ...