Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 22 marzo: Filippo sta male? (Di lunedì 22 marzo 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 22 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Serena e Filippo erano tornati finalmente sereni dopo tanto tempo. Quale lieto evento li attende? Filippo fa bene a sottovalutare i suoi mal di testa? Che cosa verrà fuori da un controllo medico? Per Filippo e Serena le cose sembravano finalmente mettersi per il meglio. La Cirillo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 marzo 2021)“Unal”, puntata del 222021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Serena eerano tornati finalmente sereni dopo tanto tempo. Quale lieto evento li attende?fa bene a sottovalutare i suoi mal di testa? Che cosa verrà fuori da un controllo medico? Pere Serena le cose sembravano finalmente mettersi per il meglio. La Cirillo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

FBiasin : #Letta è segretario del Pd da 5 minuti ed è già spuntata una nuova classe di adulatori in cerca di un posto al sole… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 22 AL 26 MARZO - itscherylblossm : @arch1eandrews @imveronical lo sciroppo te lo metto davvero in un posto dove non batte il sole ora - LaBiaBi11 : Esco col cane, un sole brillante e penso di vivere nel quartiere più bello di Roma. (E siccome non è un posto esc… - _Cotu : RT @EveBazinga: @_Cotu Ah Cotumarcio ma come te sei permesso!!!111! Te sei arriGGhiDo con la Roma mo sputi nel piatto dove hai mangiato???1… -